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Новости 16:36

Цивилев интересуется у жителей, как именно нужно улучшить бульвар Новаторов

фото ЗакС политика Цивилев интересуется у жителей, как именно нужно улучшить бульвар Новаторов

Единоросс из петербургского парламента Алексей Цивилев занялся изучением мнения жителей Кировского района относительно ближайшего будущего бульвара Новаторов, которому предстоят работы по благоустройству. Как пишет пресс-служба регионального отделения "ЕдРа", Цивилев, получающий массу тематических обращений от граждан, поддержал "социологическую" инициативу местных активистов и муниципалов.

"Здесь нужно делать комплексное современное общественное пространство. Участие жителей должно быть непосредственным – тогда можно добиться востребованных и свежих идей. При правильном подходе получится примирить и собаководов, и мам с колясками, старшее поколение и самых маленьких детей", - считает депутат.

Волонтеры провели первый опрос прохожих относительно судьбы улицы накануне вечером и намерены продолжать подобные интервью в ближайшие недели.

Проект благоустройства пешеходной зоны на бульваре Новаторов (участок между станциями метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов") должны будут с учетом всех пожеланий принять до конца года, а сами работы стартуют уже в 2023-м.


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 

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