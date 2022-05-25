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Новости 17:55

Путин объявил об индексации пенсий, повышении МРОТ и прожиточного минимума на 10%

фото ЗакС политика Путин объявил об индексации пенсий, повышении МРОТ и прожиточного минимума на 10%

Президент России Владимир Путин выступил перед членами правительства РФ, в ходе которого сделал ряд заявлений в том числе о предоставлении материальной помощи населению.

Так, по словам главы государства, начиная с 1 июня текущего года на 10% должен быть увеличен размер пенсий для неработающих пенсионеров.

На 10% вырастет и прожиточный минимум, достигнув среднего значения по стране до отметки 13 919 рублей, следует из заявления президента.

Наконец, Путин предложил уже с начала 1 июля повысить минимальный размер оплаты труда — также на 10%.

На данный момент МРОТ составляет 12 792 рубля.

Первыми о планах властей повысить пенсии и МРОТ на 10% узнали "Ведомости".


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