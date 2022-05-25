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Новости 18:05

Прокуратура Петербурга потребовала от руководства подземки привести в порядок здания-памятники

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга потребовала от руководства подземки привести в порядок здания-памятники

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" получил представление от городской прокуратуры, которая после проведения проверки осталась недовольна состоянием зданий-памятников, используемых предприятием. В инспекции участвовали представители КГИОП.

Как сообщает пресс-служба ведомства, представители ГУП ненадлежащим образом обращались с такими объектами, как признанные объектами культурного наследия станции "Автово", "Балтийская" и "Нарвская", причем в последнем случае имело место невыполнение охранных обязательств. Аналогичные претензии надзорного ведомства коснулись бывшего доходного дома Трофимовых на Бронницкой улице.

Кроме того, как установила прокуратура, предприятие в отсутствие должных документов изменяло облик "Дома дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества" на Большой Зелениной улице и "Дома Струйских (Приюта Общества вспоможения бедным прихода Андреевского собора)" на 7-й линии Васильевского острова.


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