Работу петербургского филиала ВООПИиК приостановили решением из Москвы

Президиум совета петербургского отделения ВООПИиК опубликовал обращение к президиуму Центрального совета организации. В нем говорится, что без каких-либо официальных документов и "даже без уведомления нас о включении такого вопроса в повестку дня Президиума ЦС" деятельность отделения была прекращена и что это решение в Петербурге находят ошибочным.

По словам авторов письма, столь "стремительного и радикального" решения в отношении их отделения не принималось за всю его 55-летнюю историю. Петербургские градозащитники недоумевают еще и потому, что их неоднократно за последние годы признавали лучшим региональным филиалом ВООПИиК.

В документе решение коллег из Москвы называют "неконструктивным способом разрешения проблемных вопросов, обсудить которые мы неоднократно предлагали всем заинтересованным сторонам, в том числе и Центральному совету".