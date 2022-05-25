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Новости 18:37

У "ритуального" спецпредставителя губернатора Петербурга сгорели баня и гараж: он подозревает поджог

фото ЗакС политика У "ритуального" спецпредставителя губернатора Петербурга сгорели баня и гараж: он подозревает поджог

Минувшим днём, 24 мая, специальный представитель губернатора Петербурга по вопросам ритуальной сферы Сергей Смирнов обратился в полицию с заявлением, заподозрив намеренный поджог собственного имущества, расположенного во Всеволожском районе Ленобласти, пишет "Фонтанка".

Изначально открытое горение охватило гараж и баню, расположенные на участке Смирнова, после чего огонь перекинулся на дом.

В заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, указывается, что "ритуальный" спецпредставитель оценил сумму ущерба, причинённого его имуществу, в 2 млн рублей. Среди прочего, сгорели мотоцикл и два мотороллера.

Напомним, что свою нынешнюю должность чиновник получил в конце ноября 2020 года.


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