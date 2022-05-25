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Новости 19:18

Впервые за девять месяцев Росстат констатировал отсутствие недельной инфляции

фото ЗакС политика Впервые за девять месяцев Росстат констатировал отсутствие недельной инфляции

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 14 по 20 мая. Рост цен на товары всех типов составил -0,02% в сравнении с предыдущей неделей и 11,82% в сравнении с началом года, гласит свежий отчет ведомства. Таким образом, впервые с августа прошлого года ведомство зафиксировало на недельном отрезке не инфляцию, а дефляцию.

Из продовольствия наибольший рост в розничной цене показали лук (+3,41%), картофель (+2,77%), яблоки (+1,98%), бананы (+0,87%), маргарин (+0,82%). В свою очередь, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю огурцы (-9,42%), капуста (-6,16%), помидоры (-4,32%) и куриные яйца (-3,61%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички (+1,78%), туалетное мыло (+1,54%), зубные щетки (+1,35%), хозяйственное мыло (+0,95%), зубная паста, туалетная бумага и шампунь (+0,68%).

Тем временем, согласно последней сводке от Минэкономразвития, инфляция по результатам апреля в годовом выражении достигла 17,51%, а продовольственная — 20,02%.


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