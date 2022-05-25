В Госдуму внесли поправки, расширяющие статьи УК о госизмене и экстремизме

Пятеро единороссов из Госдумы подготовили и внесли 25 мая на рассмотрение коллег поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. Инициатива предусматривает ужесточение наказаний за преступления, связанные с государственной безопасностью.

Дополнения к статье 275 УК (государственная измена) вводят наказание вплоть до восьми лет заключения за "осуществление конфиденциального сотрудничества со специальными службами иностранных государств". Этой цели будет служить статья 275.1 УК.

Поправки также вводят уголовную ответственность за публичные призывы "к осуществлению деятельности, направленной против безопасности российского государства", причем то же самое деяние с использованием СМИ и интернета карается строже (пять лет заключения в качестве максимального наказания вместо четырех). Этой проблеме посвящается новая статья 280.4 УК.

Кроме того, законодательство об НКО, признанных нежелательными организациями в России, предлагается также распространить и на их деятельность за границей. Таким образом, по мысли авторов инициативы, органы власти смогут "комплексно противодействовать активности организаций, представляющих угрозу национальным интересам".