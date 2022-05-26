Google может отключить часть ускоряющих загрузку контента серверов

Некоторые российские интернет -провайдеры получили уведомления от Google о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, ускоряющих загрузку контента на сервисах, в том числе на YouTube, сообщил 26 мая РБК. Издание сослалось на свои источники и на запись в Telegram-канале главы юридической компании "Ордерком" Дмитрия Галушко.

По данным Галушко, соответствующие уведомления получили несколько операторов связи, включая оренбургского провайдера "Радиосвязь". Представители последнего подтвердили РБК, что серверы были отключены еще 19 мая, за несколько дней до получения извещения. Также о расторжении договора предупредили провайдера "МФТИ Телеком", сообщил собеседник издания. Он предположил, что это может быть связано с внесением МФТИ в санкционные списки.

Ранее стало известно о начавшейся процедуре банкротства ООО "Гугл" — российской "дочки" Google. При этом представитель компании обещал, что происходящее не скажется на доступности сервисов для россиян.

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