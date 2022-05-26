Метро будет работать в ночь на воскресенье

Петербургский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме в ночь с 28 на 29 мая в связи с празднованием Дня города, известил в четверг комитет по транспорту.

Ночью поезда пустят с увеличенным интервалом движения. При этом с 02:00 до 04:30 пассажиры смогут купить жетоны смогут лишь за наличные. Оплатить проезд при проходе через турникет можно будет при помощи всех видов проездных билетов, а также посредством банковских карт.

Кроме того, в ночь на 29 мая с 00:00 до 06:00 в городе организуют работу наземного транспорта. Речь идет об автобусных маршрутах №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, а также о маршруте троллейбуса № 46. Транспорт будет ходить с получасовым интервалом.