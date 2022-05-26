В России подросла заболеваемость ковидом

Суточные показатели заболеваемости COVID-19 в России вновь подросли — согласно отчету федерального оперштаба от 26 мая, в стране зафиксировано 4 700 новых случаев заражения. Это больше, чем 4 580 случаев днем ранее и 3 785 в среду.

Кроме того, за сутки в РФ госпитализировано 2 060 пациентов, выздоровели 6 455 человек, скончался 91 больной ковидом.

В Петербурге выявлено 293 новых случая коронавируса, в "красные зоны" стационаров поступило 117 пациентов, выздоровело 398 человек. От последствий ковида скончались 10 человек.