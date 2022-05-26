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Новости 11:52

Депутат Павлов возглавил Федерацию легкой атлетики Петербурга

фото ЗакС политика Депутат Павлов возглавил Федерацию легкой атлетики Петербурга

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании и организатор забегов PushkinRun стал новым президентом РОО "Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга", сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

Решение о назначении было принято в ходе внеочередной выборной конференции организации 25 мая. Кандидатуру Павлова утвердили единогласно.

Председатель комитета поблагодарил за долгие годы совместной работы предыдущего президента Федерации легкой атлетики Юлию Тарасенко.

Павлов заявил, что очень рад оказанному доверию и осознает всю ответственность за новую работу.

"Сейчас у меня есть представление, по какому пути вести Федерацию, чтобы её спортсмены продолжали выступать на высоком уровне и показывать достойные результаты. Уверен, что на это мне хватит управленческого опыта", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Павлов начал организовывать забеги в 2019 году, еще будучи бизнесменом и муниципальным депутатом. Вскоре PushkinRun стали одним из крупнейших спортивных мероприятий города. Лидер фракции "Новые люди" продолжает проводить и участвовать в забегах и после избрания в ЗакС.


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