ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:58

Ремонт петербургских теплосетей требует более 270 млрд рублей

фото ЗакС политика Ремонт петербургских теплосетей требует более 270 млрд рублей

Для комплексной модернизации петербургских тепломагистралей, по данным чиновников Смольного, требуется 272,6 млрд рублей. На данные комитета по энергетике ссылается газета "Деловой Петербург". В планы чиновников входит ремонт 1,2 тысяч км сетей в двухтрубном исчислении, который займет 12 лет. Всего же на начало года более трети от общей протяженности всех городских сетей (37,6%) функционировало свыше 25 лет.

По словам представителей ГУП "ТЭК", которое нуждается в 110,3 млрд рублей инвестиций в коммуникации, сильнее всего на вверенной им территории изношены трубы в Колпинском и Пушкинском районах. Почти половина всех дефектов за прошлый год имела место именно на этих территориях. В целом же предприятие закончило год с показателем аварийности 0,7 дефекта на 1 км. Для сравнения, у второй компании, обслуживающей тепломагистрали (АО "Теплосеть СПб") этот показатель достиг 1,9 дефекта на 1 км. Для модернизации коммуникаций АО "Теплосеть СПб", со своей стороны, нуждается в привлечении 115,8 млрд рублей. 

фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама