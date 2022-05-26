Ремонт петербургских теплосетей требует более 270 млрд рублей

Для комплексной модернизации петербургских тепломагистралей, по данным чиновников Смольного, требуется 272,6 млрд рублей. На данные комитета по энергетике ссылается газета "Деловой Петербург". В планы чиновников входит ремонт 1,2 тысяч км сетей в двухтрубном исчислении, который займет 12 лет. Всего же на начало года более трети от общей протяженности всех городских сетей (37,6%) функционировало свыше 25 лет.

По словам представителей ГУП "ТЭК", которое нуждается в 110,3 млрд рублей инвестиций в коммуникации, сильнее всего на вверенной им территории изношены трубы в Колпинском и Пушкинском районах. Почти половина всех дефектов за прошлый год имела место именно на этих территориях. В целом же предприятие закончило год с показателем аварийности 0,7 дефекта на 1 км. Для сравнения, у второй компании, обслуживающей тепломагистрали (АО "Теплосеть СПб") этот показатель достиг 1,9 дефекта на 1 км. Для модернизации коммуникаций АО "Теплосеть СПб", со своей стороны, нуждается в привлечении 115,8 млрд рублей.

фото: gov.spb.ru