ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:31

Из-за сотен "минирований" в один день в Петербурге возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за сотен "минирований" в один день в Петербурге возбудили уголовное дело

Более семисот сообщений о якобы заложенной взрывчатке на различных петербургских объектах, поступивших за один день 25 мая, послужили поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Дело завели по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Собеседник издания, что в среду неизвестные сигнализировали о заминировании 704 учебных заведений, 13 отелей, одного торгового комплекса и одного медицинского учреждения. Ни одна из заявленных угроз не подтвердилась. Между тем, здания проверяли до позднего вечера, для чего потребовалось эвакуировать более 6,5 тысяч человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама