Из-за сотен "минирований" в один день в Петербурге возбудили уголовное дело

Более семисот сообщений о якобы заложенной взрывчатке на различных петербургских объектах, поступивших за один день 25 мая, послужили поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Дело завели по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Собеседник издания, что в среду неизвестные сигнализировали о заминировании 704 учебных заведений, 13 отелей, одного торгового комплекса и одного медицинского учреждения. Ни одна из заявленных угроз не подтвердилась. Между тем, здания проверяли до позднего вечера, для чего потребовалось эвакуировать более 6,5 тысяч человек.