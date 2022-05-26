Петербургу выделят 8 млрд рублей на строительство метро

Заявка властей Петербурга на предоставление инфраструктурных кредитов для строительства двух веток метрополитена получила одобрение правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили в Смольном 26 мая.

Регион должен получить 8 млрд рублей. Деньги направят на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Путиловская", а также Лахтинско-Правобережной линии — от "Спасской" до "Большого проспекта".

На продолжение Красносельско-Калининской линии Петербург получит кредит в размере 6,3 млрд рублей. На строительство участка Лахтинско-Правобережной линии — 1,7 млрд.

Губернатор Александр Беглов также сообщил, что Петербург подал заявку в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение займа для строительства второй нитки Главного канализационного коллектора на севере города. Регион запросил у федерального центра 6,6 млрд рублей. Общая стоимость проекта — 9,5 млрд.