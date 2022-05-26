"Ситуация форс-мажорная": Медведев призвал единороссов пересмотреть свою программу

Зампред Совета безопасности и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обратился к однопартийцам, выразив мнение, что в преддверии осенних выборов следует скорректировать партийную программу. Положение вещей в стране, по его мысли, сильно изменилось после начала военной спецоперации на Украине и изменения должны найти отражение в предвыборных тезисах и обещаниях единороссов. Речь Медведева приводит ТАСС.

"Нам сейчас нужно посмотреть, что в этом документе прошло проверку временем, а что стало менее актуальным. Очевидно, что обстоятельства изменились. Ситуация в этом смысле форс-мажорная. И целый ряд позиций нужно сообразовать с тем, что происходит", - произнес он, выступая перед президиумом фракции "ЕдРа" в Госдуме.

При этом об отказе от дававшихся до 24 февраля обещаний, подчеркнул бывший президент, речи идти не может: требуется именно "модернизация отдельных положений этой программы".