Матвиенко хочет ускорить строительство второй очереди пансиона воспитанниц Минобороны

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посетившая 26 мая Петербургский пансион воспитанниц Минобороны на Бычьем острове, высказалась о важности скорейшего строительства второй его очереди. На сегодняшний день началу работ прежде всего препятствует газопровод, протянутый через выделенный под строительство участок земли.

"Есть уже проект, который запущен в экспертизу. Я думаю, мы поговорим с руководством Газпрома, и они ускорятся. Они уже начали делать, просто надо сейчас придать ускорение. Надо в этом году проблему решить и выходить на стройку", - приводит ТАСС позицию Матвиенко, озвученную на заседании попечительского совета пансиона.

Образовательное учреждение для учениц среднего школьного возраста открыли осенью 2019 года, его посещают 400 воспитанниц из 55 субъектов Федерации. В новом корпусе должны будут обустроить помещения для занятий спортом и творчеством.