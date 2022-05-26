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Новости 16:30

Матвиенко хочет ускорить строительство второй очереди пансиона воспитанниц Минобороны

фото ЗакС политика Матвиенко хочет ускорить строительство второй очереди пансиона воспитанниц Минобороны

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посетившая 26 мая Петербургский пансион воспитанниц Минобороны на Бычьем острове, высказалась о важности скорейшего строительства второй его очереди. На сегодняшний день началу работ прежде всего препятствует газопровод, протянутый через выделенный под строительство участок земли.

"Есть уже проект, который запущен в экспертизу. Я думаю, мы поговорим с руководством Газпрома, и они ускорятся. Они уже начали делать, просто надо сейчас придать ускорение. Надо в этом году проблему решить и выходить на стройку", - приводит ТАСС позицию Матвиенко, озвученную на заседании попечительского совета пансиона.

Образовательное учреждение для учениц среднего школьного возраста открыли осенью 2019 года, его посещают 400 воспитанниц из 55 субъектов Федерации. В новом корпусе должны будут обустроить помещения для занятий спортом и творчеством.


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Матвиенко Валентина Ивановна

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