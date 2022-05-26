Путин пообещал "расширить зону свободы" в ответ на внешнее давление

В качестве ответа на давление со стороны стран Запада Россия должна расширить зону свободы для граждан и бизнеса, заявил 26 мая президент Владимир Путина в ходе встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"В современных условиях, наоборот, ответ на все, что происходит вовне, ответ на внешнее давление — это расширение зоны свободы", — цитирует слова Путина "Интерфакс".

Глава государства уточнил, что именно по такому пути и надлежит двигаться государству. "Аккуратно, чтобы не наносить ущерб обществу, гражданам, обязательно будем двигаться", — заверил собеседника президент.

Также Путин заявил, что государство должно контролировать бизнес, особенно в сферах, касающихся жизнедеятельности и здоровья граждан, но при этом ему следует снижать нагрузку. "Задача государства — разбюрокрачивать всю эту деятельность, помогать, не мешать", — приводит слова президента ТАСС.