ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 26 мая, 18:32

В НИИ скорой помощи отремонтировали второе помещение за год

фото ЗакС политика В НИИ скорой помощи отремонтировали второе помещение за год

В петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе открыли второе за год отремонтированное лечебное отделение, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению. Работы заняли более шести месяцев.

"Сегодня мы видим осуществление планов модернизации клиники, которые были разработаны не вчера и не позавчера, а достаточно давно", - сказал на открытии зампред профильного комитета Андрей Сарана.

В результате ремонта в помещении стало больше перегородок и больше медицинского оборудования. Здесь также привели в порядок противопожарную систему, обновили систему освещения и каталки. 

фото: комитет по здравоохранению


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама