В НИИ скорой помощи отремонтировали второе помещение за год

В петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе открыли второе за год отремонтированное лечебное отделение, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению. Работы заняли более шести месяцев.

"Сегодня мы видим осуществление планов модернизации клиники, которые были разработаны не вчера и не позавчера, а достаточно давно", - сказал на открытии зампред профильного комитета Андрей Сарана.

В результате ремонта в помещении стало больше перегородок и больше медицинского оборудования. Здесь также привели в порядок противопожарную систему, обновили систему освещения и каталки.

фото: комитет по здравоохранению