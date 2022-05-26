Никита Михалков предложил создать евразийскую альтернативу премии "Оскар"

Российский кинорежиссер Никита Михалков, выступая на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, озвучил идею создания новой профессиональной премии, которая могла бы стать альтернативой "Оскару". Евразийская кинопремия, по мысли Михалкова, могла бы стать институтом сопротивления "мощнейшей североатлантической атаке на культурную цивилизацию", которую он сегодня наблюдает.

"Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность. Премия должна быть дорогой, за нее должны биться. <...> Это механизм политической самозащиты сущности евразийства", - цитируется фрагмент его выступления на сайте форума.

Глава Союза кинематографистов России уверен, что серьезность проблемы заслуживает решения на уровне руководства стран. Согласно концепции Михалкова, каждый год жюри должно включать в программу конкурса одну картину, созданную за пределами Евразии, но "соответствующую нашим принципам".

Фото: скриншот программы "Бесогон.ТВ" / YouTube