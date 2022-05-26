Медведев хочет замещения термина "импортозамещение"

Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Предпринимательство в новой экономической реальности", признался, что находит "немножко унизительным" понятие "импортозамещение", которое укоренилось в лексиконе россиян как минимум с 2014 года.

"Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях", - приводит его суждение РИА "Новости".

В свою очередь, модератор форума напомнила предыдущему оратору, начавшему эту тему, что ранее Медведев уже предлагал использовать в том же контексте словосочетание "технологический суверенитет".