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Новости 26 мая, 19:41

Медведев хочет замещения термина "импортозамещение"

фото ЗакС политика Медведев хочет замещения термина "импортозамещение"

Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Предпринимательство в новой экономической реальности", признался, что находит "немножко унизительным" понятие "импортозамещение", которое укоренилось в лексиконе россиян как минимум с 2014 года. 

"Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях", - приводит его суждение РИА "Новости".

В свою очередь, модератор форума напомнила предыдущему оратору, начавшему эту тему, что ранее Медведев уже предлагал использовать в том же контексте словосочетание "технологический суверенитет".


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