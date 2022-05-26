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Новости 26 мая, 20:17

Володин и Турчак поспорили о целесообразности поездок депутатов в Донбасс

фото ЗакС политика Володин и Турчак поспорили о целесообразности поездок депутатов в Донбасс

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и спикер Госдумы Вячеслав Володин вступили в заочный спор. Последний, выступая в стенах Думы, остался недоволен тем, что его коллеги часто ездят в русскоязычные регионы Украины, где продолжается военная спецоперация, вместо того чтобы посещать пленарные заседания. Об этом со ссылкой на источники в федеральном парламенте написали "Ведомости". Кроме того, по словам Володина, обеспечение охраны депутатов в таких командировках "стоит, как вся спецоперация".

Со своей стороны, Турчак на партийном форуме 26 мая высказался категорически против такого отношения к проблеме.

"Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах", - заявил он.

Секретарь партийного генсовета заверил, что поездки единороссов в зону ведения спецоперации продолжатся по мере их необходимости.


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