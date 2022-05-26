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Новости 26 мая, 23:28

Беглов рассказал о тайных желаниях иностранцев сохранить бизнес в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов рассказал о тайных желаниях иностранцев сохранить бизнес в Петербурге

Губернатор Александр Беглов заявил, что, общаясь с руководством иностранных предприятий в Петербурге, видит у них "настрой работать". Глава города сообщил об этом в эфире телеканала "78" вечером 26 мая.

"Они, конечно, вслух не говорят, это понятно. Но им хочется продолжать работать. Они ищут пути каким-то образом переформатироваться, переназваться или еще какие-то вещи, но чтобы остаться на нашем рынке", - сказал Беглов.

Петербургский градоначальник считает, что иностранные инвесторы стали жертвой политики своих государств. 

"Для них удобно и комфортно работать в нашем городе. Мы создали для них все условия. Так сказать, без камер они говорят: "Ничего не можем сделать". Но их поддержка от их государств отсутствует на сегодняшний день. Им говорят: "Закройтесь и всё, уходите из России". Вынуждены подчиняться. Политика становится выше, чем экономическая целесообразность", - посетовал Беглов.

Также губернатор рассказал, как Петербург может поддержать Мариуполь, и заявил о готовности помочь приазовскому городу подготовиться к зиме.


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