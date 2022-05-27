ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:36

Поздравляя "Ленинград-Петербург" с днём рождения, Беглов вспомнил о "западных государствах", ссоривших "братские народы"

фото ЗакС политика Поздравляя "Ленинград-Петербург" с днём рождения, Беглов вспомнил о "западных государствах", ссоривших "братские народы"

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил жителей руководимого им города с днём рождения "Ленинграда-Петербурга": видеозапись с обращением губернатора опубликована в его официальном Telegram-канале.

"С Днём рождения, Ленинград-Петербург! Величие России родилось здесь", – высказался Беглов.

В сопровождающей поздравление видеозаписи губернатор вспомнил также о военных и блокадных годах города, намекнув также на события на Украине.

"Тогда, как и сейчас, Россия сражалась за право быть свободной и суверенной, за свои исконные земли. Тогда, как и сейчас, ей противостояли западные государства. Как и сейчас, противники наступали с разных сторон и ссорили наших предков с братскими нам народами. Мы помним, чем закончились те сражения. Нашей победой!" – заявил Беглов.

Резюмируя, губернатор призвал горожан принять участие в конкурсе на лучшее поздравление Петербурга. Указывается, что поучаствовать может только семья: победителю вручат сертификат на отдых за городом.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама