Поздравляя "Ленинград-Петербург" с днём рождения, Беглов вспомнил о "западных государствах", ссоривших "братские народы"

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил жителей руководимого им города с днём рождения "Ленинграда-Петербурга": видеозапись с обращением губернатора опубликована в его официальном Telegram-канале.

"С Днём рождения, Ленинград-Петербург! Величие России родилось здесь", – высказался Беглов.

В сопровождающей поздравление видеозаписи губернатор вспомнил также о военных и блокадных годах города, намекнув также на события на Украине.

"Тогда, как и сейчас, Россия сражалась за право быть свободной и суверенной, за свои исконные земли. Тогда, как и сейчас, ей противостояли западные государства. Как и сейчас, противники наступали с разных сторон и ссорили наших предков с братскими нам народами. Мы помним, чем закончились те сражения. Нашей победой!" – заявил Беглов.

Резюмируя, губернатор призвал горожан принять участие в конкурсе на лучшее поздравление Петербурга. Указывается, что поучаствовать может только семья: победителю вручат сертификат на отдых за городом.