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Новости 10:58

Роскомнадзор отчитался об удалении более 117 тысяч фейков о "спецоперации" после её начала

фото ЗакС политика Роскомнадзор отчитался об удалении более 117 тысяч фейков о "спецоперации" после её начала

В ходе заседания общественного совета при российском интернет-регуляторе Роскомнадзоре были приведены сводки о количестве материалов и ресурсов, которые были удалены или заблокированы за фейки о "специальной военной операции" после её начала. Статистикой поделился глава РКН Андрей Липов.

"С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тысяч фейков, 38 тысяч призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией 202 миллиона пользователей", - уведомил чиновник членов общественного совета.

Липов уточнил также, что, по имеющейся у него информации, все заблокированные публикации якобы были "проплачены Западом на миллиарды рублей" и созданы заранее.


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