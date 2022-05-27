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Новости 11:15

В Ленобласти появится особая экономическая зона "Усть-Луга"

фото ЗакС политика В Ленобласти появится особая экономическая зона "Усть-Луга"

Кабмин утвердил решение создать в Ленобласти особую экономическую зону (ОЭЗ) "Усть-Луга", сообщила 27 мая пресс-служба правительства. Соответствующее постановление двумя днями ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что на территории ОЭЗ появится одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств. В Усть-Луге планируется строительство завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса, где будут делать различные полимеры. Общий объем инвестиций ожидается на уровне 2,2 триллиона рублей.

"Новые производства обеспечат работой 5,6 тысячи человек, а также позволят значительно увеличить объёмы переработки газа и выпуска полиэтилена в России", - сообщили в пресс-службе правительства. Там отметили неслучайность выбора места, поскольку глубоководный порт Усть-Луги способен принимать крупнотоннажные суда, а сама Ленобласть обладает развитой энергетической инфраструктурой.


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