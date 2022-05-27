"Если не прекратить, то сирот станет ещё больше": Коммунисты ЗакСа Приморья выступили против "спецоперации"

Депутаты Заксобрания Приморского края от КПРФ Леонид Васюкевич и Геннадий Шульга устроили демарш в ходе заседания парламента 27 мая, зачитав адресованное президенту РФ обращение с призывом прекратить "спецоперацию", пишет VL.ru.

В зале присутствовал также глава Приморья Олег Кожемяко, который, согласно повестке, должен был в течение полутора часов отчитываться перед депутатами о своей работе.

Выступая на обсуждении повестки, Васюкевич зачитал обращение, которое он с коллегами подготовил на имя Владимира Путина.

"Несколько дней назад на очередном заседании Заксобрания Приморского края приняли комплекс мер поддержки семей погибших в ходе военной операции военнослужащих. Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет ещё больше. В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. <…> Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации с территории Украины", - выступил Васюкевич.

Поддержал коллегу только Геннадий Шульга. Глава фракции КПРФ, вице-спикер приморского ЗакСа Анатолий Долгачёв ничего не знал о подобном заявлении и демаршу Васюкевича удивился.

Не стал церемониться с коммунистами и Кожемяко, который потребовал, чтобы они оба незамедлительно покинули зал. В их действиях он узрел дискредитацию российской армии.

Уже после отчёта Кожемяко выступили другие коммунисты, чьи имена были указаны в заявлении. К примеру, Александр Сустов сообщил, что документ не подписывал. С ним оказалась солидарна и Наталья Кочугова.