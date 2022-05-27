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Новости 13:44

Депутат Цивилёв предложил вернуть в школы практические уроки труда

фото ЗакС политика Депутат Цивилёв предложил вернуть в школы практические уроки труда

Депутат петербургского Заксобрания от "Единой России" Алексей Цивилёв выступил с инициативой вернуть в российские школы практические уроки труда. Предложение парламентарий уже направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Цивилёв отметил, что на ныне введённом в школах предмете "Технология" дети получают мало практического опыта, вместо это знакомясь лишь с теорией ручного труда.

К депутату обратились родители учащихся, которые попросили его разобраться с данным упущением.

"[Родители] хотели бы вернуть в образовательные учреждения традиционные уроки труда, где учащиеся могли бы освоить базовые навыки ведения домашнего хозяйства, включая приготовление пищи и обслуживания простой бытовой техники, ремонт одежды, а также, в преддверии летних каникул, приобрести опыт выращивания кустарников, овощей и цветочной рассады", — отмечается в послании Цивилёва Кравцову.

Практические занятия, заключил депутат, позволили бы воспитать у детей любовь к труду и активной деятельности.


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