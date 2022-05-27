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Новости 14:05

Минэкономразвития займется мониторингом госуслуг

фото ЗакС политика Минэкономразвития займется мониторингом госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении мониторинга качества всех до единой государственных и муниципальных услуг, сообщила 27 мая пресс-служба правительства.

"Мониторингом должны быть охвачены государственные услуги, оказываемые органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных центрах и с использованием единого портала госуслуг. Для сравнения, сейчас он проводится по ограниченному числу услуг и преимущественно на основании отзывов граждан", — отметили в пресс-службе кабмина.

Ответственность за выполнение мониторинга госуслуг возложена на Минэкономразвития. Предполагается, что полностью удастся запустить его с 2023 года, а до того ведомство совместно с Минцифры должно будет утвердить правила проведения мониторинга, а после — обеспечить техническую готовность информационных систем.


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