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Муниципал 14:33

МО "Лахта-Ольгино" потратит на праздник для ЖК "Юнтолово" до 4 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Лахта-Ольгино" потратит на праздник для ЖК "Юнтолово" до 4 млн рублей

Местная администрация МО "Лахта-Ольгино" готова потратить до 4 млн рублей на проведение Дня ЖК "Юнтолово", расположенного на территории округа. Соответствующую закупку муниципалы опубликовали 26 мая. Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 3 июня. 

Мероприятие планируют провести 18 июня. Праздник, организованный в стиле "персонажей Дисней", продлится три часа и будет включать три блока, посвященных Алладину, пиратам Карибского моря и Гарри Поттеру. Также на Дне ЖК "Юнтолово" должны выступить официальные лица. 

Для жителей жилого комплекса "Юнтолово" выступит группа IOWA, а также участники телепроекта "Голос" Татьяна Шабанова и Павел Брик. 

Местная администрация оплатит шоколадно-золотые дублоны, мыльные пузыри и надувные шарики в количестве 150 штук. Муниципалы также заказывают скейтборд, смарт-часы и умную колонку. 

Сколько именно собираются потратить на выступление артистов и закупку 300 магнитов на холодильник не сообщается. В обосновании максимальной цены муниципалы приводят лишь общую стоимость организации мероприятия.


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