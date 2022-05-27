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Новости 14:47

Суд удовлетворил иск КГИОП и обязал собственника восстановить объект культнаследия в Павловске

фото ЗакС политика Суд удовлетворил иск КГИОП и обязал собственника восстановить объект культнаследия в Павловске

Пушкинский райсуд Петербурга рассмотрел иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к предпринимателю Сергею Гутцайту о необходимости восстановить принадлежащий ему объект культнаследия, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

КГИОП требовал, чтобы Гутцайт в течение 36 месяцев отремонтировал и благоустроил выявленный объект культурного наследия "Службы (2 здания)", который входит в состав "Павловской электрической станции (с 2 службами и оградой)" - также выявленного объекта культнаследия. В случае неисполнения данного требования истец настаивал, чтобы ответчик заплатил ему 25 тысяч рублей в случае неисполнения в установленный срок решения суда, а далее выплачивал ему по 50 тысяч рублей ежемесячно до завершения всех работ.

Как итог, Гутцайта обязали выполнить необходимый ремонт, однако суд снизил сумму, подлежащую взысканию, до 15 тысяч рублей, а ежемесячную ставку до 5 тысяч рублей.


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