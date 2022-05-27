Голикова заявила о "подвижной" ситуации на рынке труда

За прошедшую неделю в России сократилось количество безработных при одновременном росте числа организаций, изменивших режим занятости, заявила 27 мая вице-премьер Татьяна Голикова на заседании рабочей группы по восстановлению рынка труда. Слова чиновницы транслирует пресс-служба правительства.

"С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тысячи человек — до 674,9 тысячи. При этом продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости. Ситуация очень подвижная", — заявила вице-премьер.

По словам Голиковой, за неделю на пять тысяч выросло количество работников, занятых неполный день — соответственно, со 122,5 тысяч до 127,5 тысяч человек. В то же время на 5,4 тысячи (со 136,1 тысячи до 130,7 тысячи человек) сократилось количество работников в простое.

Одновременно вице-премьер отметила увеличение количества вакансий. "После майских праздников отмечается увеличение числа вакансий почти на 9%. Это традиционный сезонный рост, который мы отмечаем ежегодно", — заявила она, уточнив, что наиболее значительно спрос на работников вырос в автосервисе, клининговых службах и обслуживании телекоммуникационного оборудования.