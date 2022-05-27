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Беглов встретился в Смольном с главами дипведомств стран Латинской Америки и Карибского бассейна

фото ЗакС политика Беглов встретился в Смольном с главами дипведомств стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Градоначальник Северной столицы принял в Смольном делегацию из представителей дипведомств стран Латинской Америки и Карибского бассейна, информирует пресс-служба городской администрации.

В Смольном уточнили, что в Петербурге впервые в новейшей истории города прошла встреча с послами более чем 10 государств из обозначенного региона мира.

"Страны Латинской Америки всегда пользовалось огромным уважением в России и Санкт-Петербурге. Мы находимся на разных концах Земли, но это не мешает нам сотрудничать. Несмотря на санкционное давление, у нас большой потенциал для развития партнерства в экономике и гуманитарной сфере", - поприветствовал визитёров Беглов.

В прошлом году совокупный товарооборот города на Неве со странами Южной Америки и Карибского бассейна превысил отметку в 2,1 млрд долларов, уточнили в Смольном.

Петербург, среди прочего, поставляет на латиноамериканский рынок свою фармацевтическую и медицинскую продукцию. К примеру, в Никарагуа ведёт свою деятельность Латиноамериканский институт биотехнологий MECHNIKOV, который является совместным проектом российского ФМБА, петербургского НИИ вакцин и сывороток и Института социального страхования. У "Биокада" есть своё представительство в Бразилии, у "Полисана" — в Чили.


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