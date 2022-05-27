Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя до 30 июня

Базирующийся в Петербурге автомобильный завод Hyundai пролонгировал режим простоя на срок до 30 июня: соответствующие письма получили работники предприятия, пишет "Фонтанка".

Начиная с 4 по 17 июня заводчан отправляют в коллективный отпуск, поделились собеседники издания.

Завод по сбору двигателей Hyundai WIA также вынужденно простаивает.

На самом предприятии оперативно на запрос журналистов не ответили.

Рабочие предприятия, между тем, сообщили, что не так давно они встречались с вышестоящим руководством. Во время диалога было объявлено, что Hyundai уходить с отечественного рынка пока не собирается. При этом, не исключено, что ввиду ряда причин простой продлится до конца текущего года. В этом случае сотрудников продолжат содержать и выплачивать им по 2/3 зарплаты.

Отметим, что после начала военной "спецоперации" РФ на Украине, пришедшейся на 24 февраля, и первых введенных санкций приостановил работу ряд зарубежных автомобильных заводов. Это произошло именно из-за нехватки импортных деталей, явившейся следствием нарушения логистических цепочек. В частности, в Петербурге нынешней весной встали производства Nissan, Toyota и Hyundai.