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Новости 27 мая, 20:37

Косметическая компания Wella заявила о "немедленном" уходе из России

фото ЗакС политика Косметическая компания Wella заявила о "немедленном" уходе из России

Косметическая компания Wella покидает Россию, о чем говорится в разосланном 27 мая письме партнерам, сообщил "Деловой Петербург". Решение вступает в силу немедленно, известили авторы рассылки.

"Компания Wella прекращает производство и коммерческую деятельность в России. <...> Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно", — цитирует "ДП" разосланное письмо.

В тексте уведомления отдельно подчеркивается, что покидающая российский рынок фирма не получит никакой прибыли от сделки.

Как рассказала "ДП" омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова, около 40% салонов красоты бизнес-сегмента в Петербурге использовали для работы продукцию Wella. Теперь работавшие с фирмой "пребывают в шоке", поскольку персоналу теперь придется переучиваться для работы с другими брендами.

Немецкая косметическая фирма Wella работала в России с 1994 года, управлялась через ООО "Велла Рус". В прошлом году выручка компании составила 1,7 миллиарда рублей.


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