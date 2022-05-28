Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел для военнослужащих-контрактников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении предельного возраста для заключения первого контракта о военной службе, информирует пресс-служба Кремля.

Авторами данной законотворческой инициативы являются депутаты Государственной думы от "Единой России" Андрей Картаполов и Андрей Красов. Разъясняя в пояснительной записке к документу её суть, они указали, что Вооруженные силы РФ с их высокоточной техникой нуждаются в высокопрофессиональных специалистах, возраст которых часто превышает 40-45 лет.

Напомним, что в предыдущей версии закона "О воинской обязанности и военной службе" первый контракт о прохождении армейской службы имели право заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.