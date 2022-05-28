Суд в Петербурге признал незаконным недопуск адвоката к задержанным на прошлогоднем протесте

Красногвардейский райсуд Петербурга счёл незаконным недопуск адвоката от "ОВД-Инфо"* Сергея Подольского к горожанам, задержанным на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 21 апреля 2021 года, информирует Telegram-канал "Адвокатская улица"

В тот день полицейские из ОП № 26 сказали Подольскому, который пытался "пробиться" к задержанным, что в отделе объявлен план "Крепость", поэтому внутрь его не пустят. В итоге защитник был вынужден провести у отделения всю ночь, дожидаясь аудиенции. Сами силовики, по словам Подольского, свой же план соблюдали неохотно: он видел, как они выходили забрать еду у курьеров. Лишь утром защитнику удалось подать жалобу о своём недопуске к задержанным.

С иском к обозначенному ОП Подольский обратился в суд в июле прошлого года. Ответчиком он просил признать петербургский Главк. Суду он предоставил акт о нарушении прав адвоката, а также видеофиксацию недопуска.

Подольский отметил, что после его судебной жалобы ОП № 26 стал пускать защитников к задержанным.

"Думаю, что удовлетворение иска может положительно сказаться на работе и других отделов", — заключил Подольский.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов