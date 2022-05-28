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Петербургская "Газпром Арена" претендует на проведение матча за Суперкубок России

фото ЗакС политика Петербургская "Газпром Арена" претендует на проведение матча за Суперкубок России

На петербургской "Газпром Арене" может пройти матч за Суперкубок России по футболу: Северная столица оказалась в числе претендентов на проведение состязания, пишет "РБ Спорт".

Кроме "Газпром Арены" другими кандидатами на проведение матча являются "Калининград Арена" и несколько московских стадионов.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что заявки на организацию футбольного турнира подали также Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. 

Сама игра должна пройти 9 июля: обозначенное число указано в проекте структуры календаря нового сезона.

Следует напомнить, что в борьбе за Суперкубок России петербургский "Зенит" встретится с победителем финала Кубка России: это состязание должно пройти 29 мая, на игре встретятся московские "Динамо" и "Спартак".


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