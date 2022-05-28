Петербургская "Газпром Арена" претендует на проведение матча за Суперкубок России

На петербургской "Газпром Арене" может пройти матч за Суперкубок России по футболу: Северная столица оказалась в числе претендентов на проведение состязания, пишет "РБ Спорт".

Кроме "Газпром Арены" другими кандидатами на проведение матча являются "Калининград Арена" и несколько московских стадионов.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что заявки на организацию футбольного турнира подали также Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Сама игра должна пройти 9 июля: обозначенное число указано в проекте структуры календаря нового сезона.

Следует напомнить, что в борьбе за Суперкубок России петербургский "Зенит" встретится с победителем финала Кубка России: это состязание должно пройти 29 мая, на игре встретятся московские "Динамо" и "Спартак".