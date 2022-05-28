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Новости 17:57

Власти Ленобласти объяснили, зачем местному центру "Молодёжный" понадобились 95 гробов

фото ЗакС политика Власти Ленобласти объяснили, зачем местному центру "Молодёжный" понадобились 95 гробов

Руководство Ленинградской области объяснило, зачем местному центру "Молодёжный", подведомственному комитету по молодёжной политике региона, понадобилось приобрести 95 гробов за 423 тысячи рублей, пишут "Невские новости".

Согласно техническому заданию к госзакупе, центру необходимы 75 больших гробов из хвойного дерева и 20 малых. Длина ящика должна составлять 180 см, ширина – 52 сантиметра. Внешне гробы должны быть отделаны красной тканью, а внутри – белой.

Ритуальные предметы будут закуплены за счёт областного бюджетного учреждения, итоги аукциона подведут 8 июня.

В разговоре с журналистами в пресс-службе администрации региона заявили, что приобретают гробы для того, чтобы хоронить в них останки воинов-красноармейцев, которые погибли в годы ВОВ. Кости бойцов обнаружили поисковики в ходе ежегодной акции "Вахта памяти". По словам чиновников, гробы для этих нужд закупают из года в год.


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