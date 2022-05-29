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Новости 10:35

ЕР подготовила законопроект, по которому выплаты участникам спецоперации не смогут списать кредиторы

фото ЗакС политика ЕР подготовила законопроект, по которому выплаты участникам спецоперации не смогут списать кредиторы

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, могут получить дополнительную поддержку: единороссы подготовили поправки, которые сделают невозможными кредиторское списание "боевых выплат". Об этом сообщает пресс-служба петербургского отделения партии.

"В сегодняшний сложный момент особенно важно, чтобы все, кто принимает участие в выполнении специальных задач на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Украины, а также члены их семей, чувствовали поддержку со стороны родного города", - считает депутат ЗакСа Александр Кущак.

Кроме того, руководство "ЕдРа" напомнило, что работает над инициативой, одобренной президентом, по которой региональные меры поддержки военнослужащих будут масштабированы на всю Россию.

Напомним, что военная спецоперация на Украине ведется с 24 февраля. О боевых потерях в последний раз официально сообщали 25 марта. 


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Упоминаемые персоны
Кущак Александр Иванович 

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