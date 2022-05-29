Депутат Госдумы Чернышов просит Минцифры отрезать трэш-стримеров от донатов

Представитель фракции ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов официально обратился в Минцифры с просьбой разработать механизм, позволивший бы лишить трэш-блогеров возможности получать пожертвования в ходе стримов. По мнению депутата, подобного контента становится все больше, и он является вредоносным. Чернышов предполагает, что технически возможно создать алгоритм, который отслеживал бы деятельность трэш-стримеров. Письмо в министерство цитирует РИА "Новости".

"Февральский трэш-стрим в Подмосковье, когда видеоблогер избил свою подругу во время прямого эфира, вышвырнув её без одежды на мороз, где она и замерзла; трагедия в Смоленске — там, чтобы увеличить количество просмотров своего канала, трэш-стример заставил старика выпить лошадиную дозу спирта, после которой он скончался", - перечисляет парламентарий возмутившие его инциденты, напрямую относящиеся к явлению, с которым он пытается бороться.

За неимением возможности отдавать производителей такого рода контента под суд депутат призывает наносить им ущерб "хотя бы рублем". Ему представляется, что зарабатывать на страданиях людей в прямом эфире аморально и недопустимо.

фото: duma.gov.ru