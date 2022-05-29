Архангельский полицейский пытается засудить активиста, снимавшего его на камеру

В Архангельске полицейский подал иск к 60-летнему гражданину, который в начале марта принимал участие в пацифистской акции и снимал момент своего задержания на камеру. Сотрудник правопорядка требует через суд компенсировать ему 50 тысяч рублей, указывая, что видеофиксация причинила ему моральные страдания, сообщает портал Activatica.

Задержание случилось, когда активист поприветствовал силовика фразой "Слава Украине". Высказывание в настоящее время продолжают изучать лингвисты, решение по этому делу еще не принято.

Примечательно, что полицейский намерен участвовать в процессе как физическое лицо, но при этом часть документов, поступивших в суд, заверены печатью его ведомства и отправлены с рабочей почты.