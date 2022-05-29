Технику из Ленобласти отправили на починку дорог в Донбассе

Колонна из десяти тяжелых машин выехала из поселка Ушаки для того, чтобы помочь привести в порядок дороги в городе Енакиево (Донецкая область). Город приходится побратимом Ленобласти, о чем сообщает пресс-служба администрации последней.

Ожидается, что к началу следующей рабочей недели самосвалы, тракторы и универсальные дорожные машины доберутся до места назначения. Некоторые единицы техники, помимо починки и очистки дорог, предназначены также для строительных работ.

Правительство Ленобласти напоминает, что руководство региона в мае "взяло шефство" над Енакиево.

фото: lenobl.ru