В Петербурге провели костюмированный пробег в обличье Петра I

В Приморском парке Победы 29 мая состоялся пробег, приуроченный к 350-летию со дня рождения основателя Петербурга императора Петра Великого, передает ТАСС.

Каждый из участников был облачен в характерный костюм самодержца, состоящий из шляпы-треуголки, красного камзола и сюртука. Пробег стал частью программы празднования очередного дня рождения города. Организатором мероприятия выступило АО "Петроцентр".

Участники в количестве 35 человек пробежали ровно 350 метров. Собранные во время благотворительного забега средства пойдут на деятельность городского детского хосписа.

Фото: Страница Федора Болтина во "ВКонтакте"