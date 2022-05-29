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Новости 17:58

За год в Петербурге стало меньше прибыльной работы для студентов

фото ЗакС политика За год в Петербурге стало меньше прибыльной работы для студентов

В преддверии лета, традиционно служащим для студентов временем подработки, число прибыльных вакансий в Петербурге сократилось. Об этом пишет газета "Деловой Петербург", отталкиваясь от статистики сервиса hh.ru.

В некоторых секторах рынка (юриспруденция, добыча углеводородов, бухгалтерия и страхование) падение числа вакансий за год достигает 85-90%. Отмечается также падение спроса на молодых IT-специалистов. Впрочем, общее число открытых вакансий опережает прошлогодний показатель.

Медианной зарплатой называют сумму 45 тысяч рублей. Курьерам готовы платить даже больше - 51 тысячу рублей. Популярными остаются вакансии продавцов-консультантов, официантов и нянь, причем свободных рабочих мест в этих сферах деятельности становится все больше. Исследователи также обращают нехватку рабочих рук в так называемых неинтеллектуальных сферах деятельности.


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