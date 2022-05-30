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Новости 11:36

Милонов предложил возвести крупномасштабный памятник в честь "спецоперации" на Украине

фото ЗакС политика Милонов предложил возвести крупномасштабный памятник в честь "спецоперации" на Украине

Представляющий Петербург в Государственной думе депутат от "Единой России" Виталий Милонов полагает, что после завершения "специальной военной операции" на Украине следует возвести памятник в честь этих событий, делится RT. О соответствующей инициативе парламентарий уже рассказал в обращении, адресованном главе правительства Михаилу Мишустину.

По мнению депутата, окончание "спецоперации" следует увековечить "через язык монументальной архитектуры". Это могут быть триумфальные ворота или любой другой крупномасштабный монумент.

"Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции", - отмечается в обращении Милонова.

"Спецоперация" на Украине, начавшаяся 24 февраля, длится уже более трёх месяцев.


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