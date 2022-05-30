В России появился национальный экологический фонд

Первый национальный экологический фонд "Компас" начал работу в России, сообщил 30 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина.

Фонд претендует на то, чтобы стать "единым центром для всех существующих в России инициатив в области экологии", сообщили в пресс-службе. "Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" объединит всех неравнодушных к природе – от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций, - говорится в заявлении от имени Кобылкина. - И сплотит в общем стремлении оберегать природу, защищать окружающую среду и сохранять природные богатства страны".

Появление фонда также прокомментировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Наступило уникальное для нашей страны время, в которое появляется наш, российский, экологический Фонд. Уверена, что "Компас" объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности", - заявила она.

Фонд намерен заниматься законотворчеством в области экологии, разработкой научно-технических проектов, а заодно поддержкой общественных организаций и экологическим просвещением. Как пишет "Интерфакс", в ближайшее время должен быть сформирован состав попечительского совета фонда. В него войдут Кобылкин и Радионова, а также деятели науки и искусства.