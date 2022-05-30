Шестеро петербуржцев стали финалистами конкурса "Лидеры России"

В Москве огласили имена финалистов суперфинала четвертого сезона конкурса будущих "Лидеры России": среди победителей оказались шестеро жителей Петербурга, информирует пресс-служба Смольного.

Всего в лидеры вырвались 106 участников, проживающих в 32 регионах РФ, а также трое представителей заграничных стран.

Петербуржцами, снискавшими славы, стали Александр Колышкин, Александр Кузнецов, Илья Пахомов, Александр Терехин, Максим Шлегель и Вера Штокайло.

По количеству лидеров Северная столица стала второй после Москвы.

Всего в суперфинал вышли 300 человек из 56 субъектов РФ и 6 зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.

"В Петербурге работают талантливые, инициативные управленцы, настоящие лидеры. Они доказали это своим успехом на конкурсе. Вместе мы сможем эффективно решить стоящие Петербургом амбициозные задачи, сделать наш город по-настоящему комфортным, умным, открытым и привлекательным", - высказался по случаю градоначальник города на Неве Александр Беглов.

Конкурс "Лидеры России" проходит на платформе АНО "Россия – страна возможностей".