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Новости 14:03

Комблаг: В Петербург прибыли пять "любимых в народе" снегопогрузчиков

фото ЗакС политика Комблаг: В Петербург прибыли пять "любимых в народе" снегопогрузчиков

Первая партия новой снегоуборочной техники поступила в Петербург в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщили 30 мая в комитете по благоустройству. Речь идет о пяти лаповых снегопогрузчиках СнП-17, произведенных тульским предприятием АО НПО "Плавский".

"Лаповый снегопогрузчик — это, пожалуй, самая любимая в народе коммунальная техника, — безапелляционно заявили в пресс-службе комблага. — Ее облик практически не меняется с советских времен, и она очень выручает дорожников при уборке снега на больших проспектах и магистралях".

Как отметили в комблаге, прибывшие снегопогрузчики отличаются увеличенной длиной стрелы, что позволяет им грузить снег в 30-кубовые четырехосные КамАЗы прямо по ходу движения. "Использование такой технологии исключает необходимость дополнительного маневрирования самосвалов с выездом на полосу встречного движения, а также не сковывает транспортные потоки и не создает аварийные ситуации", — говорится в сообщении комитета.

Всего в этом году планируется закупить 69 единиц различной техники для уборки улиц Петербурга.

Фото: Комитет по благоустройству


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