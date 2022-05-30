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Новости 14:36

ВЦИОМ: 72% россиян поддерживают "спецоперацию" на Украине

фото ЗакС политика ВЦИОМ: 72% россиян поддерживают "спецоперацию" на Украине

Согласно проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросу, россияне продолжают поддерживать "специальную военную операцию", которую РФ с февраля ведёт на Украине. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Социологи привели статистику, из которой становится известно, что 72% респондентов, поучаствовавших в опросе, поддерживают "спецоперацию". Обратного мнения придерживаются 18%, а 10% не смогли конкретизировано ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос о целях, которые поставила РФ на Украине, 40% опрошенных заявили, что это было сделано для обеспечения защиты страны, разоружения Украины и недозволенности размещения войск НАТО на её территории. Каждый пятый респондент уверен, что проведение "спецоперации" обусловлено изменением политической обстановки на Украине и зачисткой от якобы находящихся там "неонацистов". В защите населения ЛДНР уверены 18%, а другие 7% полагают, что финалом "спецоперации" должно стать вхождение Украины в состав РФ.


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