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Новости 15:12

Власти Петербурга хотят разработать единую схему парковок самокатов

фото ЗакС политика Власти Петербурга хотят разработать единую схему парковок самокатов

В Законодательном собрании Петербурга 30 мая обсудили использование электросамокатов в городе, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Круглый стол прошел с представителями кикшеринговых компаний и исполнительными органами власти.

Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков озвучил предложение ведомства — разработать территориальную схему размещения самокатов и мест парковки в Петербурге. Это поможет в упрощенном порядке предоставлять компаниям земельные участки для парковок, считает Ваньчков.

Идею поддержали в комитете по градостроительству и архитектуре. Зампред ведомства Александр Тетерин отметил, что схему надо будет постоянно актуализировать и связать ее с веломаршрутами.

Представители некоторых компаний, присутствовавших на встрече, тоже согласились с необходимостью разработать общую территориальную схему. В частности, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти "Яндекс Go" Александр Новолокин согласился, что основной проблемой текущего и следующего сезона будут парковки. Поэтому надо приходить к зонированию города и распределению самокатов, считает Новолокин.

Зампред комитета по транспорту Ваньчков в разговоре с журналистами отметил, что при наличии схемы появится возможность наказания тех, кто паркуется в неположенных местах. Ту территорию, где можно парковать самокаты, есть вариант оформить просто жёлтой краской, считает Ваньчков. Он добавил, что на разработку и согласование схемы может понадобиться около года.

София Саттарова/ Фото: Константин Леньков


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